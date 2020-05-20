BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVA KARARDI, HER YERİ 'KRONOMİD' SARDI
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BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVA KARARDI, HER YERİ 'KRONOMİD' SARDI

BÜYÜKÇEKMECE Gölü yakınlarındaki mahallelerde görülen 'kronomid' olarak bilinen sivrisinekler havanın kararmasıyla dün akşam her yeri sardı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVA KARARDI, HER YERİ 'KRONOMİD' SARDI
20.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:50
BÜYÜKÇEKMECE Gölü yakınlarındaki mahallelerde görülen 'kronomid'  olarak bilinen sivrisinekler havanın kararmasıyla dün akşam her yeri sardı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim. Üyesi Fatih Dikmen, ilaçlama dışında farklı yöntemlerle mücadele edilmesini önerdi.

ŞİKAYETLER BİTMİYOR

Büyükçekmece'de özellikle akşam karanlığının basması ve lambaların yanmaya başlaması ile birlikte Büyükçekmece Gölü kıyısındaki sazlık alandan çevredeki mahallelere büyük sinek istilası görülüyor. Özellikle 19 Mayıs, Dizdariye, Mimarsinan, Kamiloba, Pınartepe, Sinanoba Mahallesi'nde yaygın görülen sinekler ışığın bulunduğu yer yere akın edince rahatsızlıklar arttı. Belediye ekipleri özellikle akşam saatlerinden itibaren ilaçlama çalışmaları yaparken, kronomidler ile mücadele yetersiz kaldı. Mahalle sakinleri akşam olunca balkon kapısı veya pencere camını açamaz olduklarını, binlerce sineğin içeri dolduğunu, daha sonra bunları temizlemek zorunda kaldıklarını anlattı. Dün akşamda duvarları, evlerin içini, sokak lambalarını binlerce kronomid sardı.IŞIK TUZAKLARI VEYA BİYOLOJİK YÖNTEMLER ÖNERİLDİİstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim.Üyesi Fatih Dikmen kronomid ve mücadele konusunda bilgi verdi.Dikmen, "Ergin sinek olarak görülen çok kısa bir yaşamları olan bu kronomidler sudan çıktıktan sonra uçmaya ve çiftleşmeye başlar. Yığınla insanları tedirgin edenler bu sineğin ergin formları. Gece veya belli saatlerde çıkmasının nedeni; ışığın bunları cezbetmesi. Işığın olduğu yere uçuyorlar. Hiçbir zararları yok. Sivrisinek gibi sokmuyorlar. Uçma dışında insana zarar vermiyorlar. Şikayetler; bulut olarak etrafı sarmaları" dedi."Farklı yöntemlerle bunları insanlardan uzaklaştırabilirler" dilen Dikmen, "Örneğin ışık tuzakları konulabilir. Işığa gelmeleri nedeniyle onları kırsal alana konulan çok parlak ışıklarla cezbedebiliriz. Su içerisinde sadece bu larvalara etki eden ilaç veya yöntemleri kullanabiliriz. Anadolu'da bu tür göllere alabalık veya sazan konularak popülasyonlarının azalmasının önüne geçilebiliyor. Kurbağa gibi daha biyolojik yöntemler denenebilir" diye konuştu.

Dr. Öğretim.Üyesi Fatih Dikmen bu sineklerin 4-5 günlük ömürleri bulunduğunu, aynı anda yetişkin birey haline gelmedikleri için varlıklarının bir-iki hafta daha görülebileceğini vurgularken, "Bunlardan rahatsız olanlar loş ışıkta otursunlar. Onlardan korkmasınlar. Bunlar için çok ciddi ilaçlama yapılırsa çocuğunuza veya vücudunuza başka zarar verebilir. Yerleri belli. Belediye veya ilgili kurumlar göle lavra ile beslenen balık veya kurbağa gibi canlıları bırakabilir" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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