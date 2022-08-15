Son dakika haberleri! Meslektaşını öldüren doktor, testi pozitif çıkınca duruşmaya katılmadı

Son dakika haberleri: MERSİN'de meslektaşı Ahmet Dikmen'i öldüren ve 'tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan doktor Hasan Çayır, koronavirüs testi pozitif çıktığı için duruşmaya katılmadı.

MERSİN'de meslektaşı Ahmet Dikmen'i öldüren ve 'tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan doktor Hasan Çayır, koronavirüs testi pozitif çıktığı için duruşmaya katılmadı.

Olay, geçen yıl 20 Ekim'de Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Hasan Çayır ile aralarında husumet bulunan meslektaşı Ahmet Dikmen arasında arasında tartışma çıktı. Sağlık çalışanlarının müdahalesiyle taraflar ayrılırken, aracından aldığı tüfekle tekrar aile sağlığı merkezine gelen Çayır, tartıştığı meslektaşı Dikmen'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikmen, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Hasan Çayır, tutuklandı.

İddia makamı da tutukluluğunun devamını isterken, duruşma adli tıp kurumundan istenen sanığın şizofreni hastası olup olmadığı ile ilgili raporun beklenmesi için 1 Kasım 2022 tarihine ertelendi.