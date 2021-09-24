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Büyük onur! Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı

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Simyacı başta olmak üzere sayısız önemli esere imza atan Brezilyalı yazar Paulo Coelho, yeni kitabı The Archer 'Okçu'nun Yolu' kitabını, Olimpiyatlar'da altın madalya kazanan Mete Gazoz'a adadı. 74 yaşındaki yazar, 74 yaşındaki yazar Mete Gazoz'a "Okçuluk dahisi bu da benim okçuluk eserim. Bu kitap sana adanmıştır" dedi.

Paulo Coelho'nun Okçu'nun Yolu adlı kitabı yayımlandı. Arayış öyküsü olan roman, ok ile anlam arayışını bir araya getiriyor.

Paulo Coelho yeni kitabı için, "Okçuluk dahisi bu da benim okçuluk eserim. Bu kitap sana adanmıştır" diye konuştu.

Coelho bu kitabı için "Kaleme aldığım bu metinlerde yay, ok, hedef ve okçu aynı gelişim ve sınama mekanizmasının bütünleyici birer parçası" diyor.

"Simyacı" başta olmak üzere eserleri 170 ülkede 83 dilde yayımlanan ve toplam satışı 320 milyonu geçen Brezilyalı yazar Coelho'nun, Okçu'nun Yolu (The Archer) adlı kitabı, 21 Eylül'de raflarda yerini aldı.

Paulo Coelho, önceki kitaplarındaki gibi bir arayış öyküsünü ele aldığı romanında Tetsuya adlı okçunun hayatına odaklanılıyor .Ülkesinin en mahir okçusu Tetsuya, bir köyde mütevazı bir marangoz olarak yaşamını sürdürmekteyken, bir gün uzak diyarlardan gelen bir başka okçu ona meydan okur. Tetsuya, bu meydan okumayı kabul ederek okçuluk felsefesini hem yabancı okçuya hem de köyün delikanlılarından birine aktaracaktır.

1947'te Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde doğdu. Kendini tümüyle edebiyata vermeden önce tiyatro yönetmenliği, oyunculuk, şarkı sözü yazarlığı ve gazetecilik yaptı. 1986'da yayımlanan Hac adlı ilk romanının ardından gelen Simyacı ile dünya çapında üne erişti. Simyacı, 20. yüzyılın en önemli yayıncılık olaylarından biri oldu ve 85 milyon sattı. Coelho, Brida (1990), Piedra Irmağı'nın Kıyısı'nda Oturdum Ağladım (1994), Beşinci Dağ (1996), Işığın Savaşçısının Elkitabı (1997), Veronika Ölmek İstiyor (1998), Şeytan ve Genç Kadın (2000), On Bir Dakika (2003), Zâhir (2005), Portobello Cadısı (2006), Kazanan Yalnızdır (2008), Elif (2011), Akra'da Bulunan Elyazması (2012), Aldatmak (2014), Casus (2016) ve Hippi (2018) gibi yapıtlarıyla sürekli olarak çoksatar listelerinde yer aldı. Sosyal ağlarda en çok takipçiye sahip yazar olan Coelho'nun, 83 dilde yayımlanan kitaplarının toplam satışı 320 milyonu geçti. Bugüne kadar pek çok ödül ve nişana değer görülen Coelho, Birleşmiş Milletler Barış Elçisi ve Brezilya Edebiyat Akademisi üyesidir.

Büyük onur! Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
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