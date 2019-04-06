"Büyük Göç"ün yüzde 96'sı tamamlandı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Önümüzdeki süreçte dünya havacılığının geleceğinin, yeni evi ve yeni marka yüzüyle Türk Hava Yolları merkezinde gelişeceğinin müjdesini şimdiden paylaşıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Önümüzdeki süreçte dünya havacılığının geleceğinin, yeni evi ve yeni marka yüzüyle Türk Hava Yolları merkezinde gelişeceğinin müjdesini şimdiden paylaşıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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