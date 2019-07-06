BUÜ ve BUMİAD üniversite-sanayi işbirliğine hazır

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) Yönetim Kurulu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz'u makamında ziyaret ederek BUÜ ile BUMİAD tarafından birlikte yapılabilecek çalışmaları ele aldılar.