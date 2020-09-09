BUTTİM Başkanı Şengül, Zabıta Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım'ı ziyaret etti
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BUTTİM Başkanı Şengül, Zabıta Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım'ı ziyaret etti

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım'ı ziyaret ederek teşkilatlarının kuruluş yıldönümünü kutladı ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

BUTTİM Başkanı Şengül, Zabıta Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım'ı ziyaret etti
09.09.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:14

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım'ı ziyaret ederek teşkilatlarının kuruluş yıldönümünü kutladı ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlık binasında sohbet havasında gerçekleştirilen ziyarette Sadık Şengül, Bursa'nın kalbi niteliğindeki konumuyla Türkiye'nin en önemli ticaret merkezlerinden olan Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nin (BUTTİM) ticaret ve ziyaretçi trafiğini yönetirken, bölgelerinin görüntü ve gürültü kirliğinden korunması için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti. BUTTİM'in önemli bir ticaret merkezi olmasının yanı sıra örnek bir bölge olarak kalması için çalıştıklarını ifade eden Sadık Şengül, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım nezdinde tüm zabıta teşkilatı çalışanlarına teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhammed Emin Tarım ise, Türkiye'nin her yönüyle en önemli şehirlerinden biri olan Bursa'nın her köşesinde adın yakışır şekilde düzeni sağlamak adına denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Muhammed Emin Tarım, daha yaşanabilir bir Bursa için çalışmalarına destek veren tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, ziyaretin sonunda Muhammed Emin Tarım'a dokuma Türk bayrağı tablosu hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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