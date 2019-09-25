Business Line: Brexit'in küresel ekonomiye etkisi; British Airways'den rakiplerine karşı yeni atak

Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Brexit'in küresel ekonomiye etkisi ve İngiliz havayolu şirketi British Airways'in yeni uçuş hizmeti Club Suite konuları yer alıyor

25.09.2019 20:00
Business Line: Brexit'in küresel ekonomiye etkisi; British Airways'den rakiplerine karşı yeni atak

Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay Brexit'in küresel ekonomiye etkisi ve İngiliz havayolu şirketi British Airways'in yeni uçuş hizmeti Club Suite konuları yer alıyor.


Tarihi Brexit referandumunun üzerinden 3 sene geçti. Oylamanın sonucu sadece dünyayı sarsmakla kalmadı, aynı zamanda yalnızca birkaç saat içerisinde 2 milyar eurodan fazla bir miktarın küresel piyasadan silinmesine neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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