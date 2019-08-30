Business Line: Birleşik Arap Emirlikleri'nden sosyal medya fenomenlerine lisans zorunluluğu

30.08.2019 17:23

Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay hiperdöngü teknolojisi, Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sosyal medya fenomenlerine getirdiği ticari lisans zorunluluğu konuları yer alıyor.



Taşımacılıkta bir ilk: Hiperdöngü teknolojisi



Ulaşım sektörü, devrimsel bir dönüşümün eşiğinde. Virgin Hyperloop One şirketi, manyetik kaldırma sistemini kullanan hiperdöngü teknolojisi ile turizm ve taşımacılık sektöründe öncü olmayı hedefliyor. Şirket, hızı saniyede 300 metreye çıkan kapsülleri özel inşa edilen tüneller aracılığıyla belirlenen rotaya gönderiyor. Euronews.com'da Görüntüle