Busenaz Sürmeneli altın madalya aldı, TRT spikeri kendinden geçti! İşte o anlar
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Busenaz Sürmeneli altın madalya aldı, TRT spikeri kendinden geçti! İşte o anlar

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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, herkesi sevince boğuldu. Çinli rakibiyle mücadelesini anlatan TRT spikeri Murat Çimen, Busenaz'ın şampiyon olmasıyla kendinden geçti. Büyük bir sevinç yaşayan Çimen'in o anları TRT hesabından da paylaşıldı.

Busenaz Sürmeneli herkesi sevince boğdu. Finalden önce madalya sözü veren Busenaz, başarıyı gerçekleştirince haklı gururu yaşadı. Şampiyon boksörümüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, dedesine ve halkına verdiği sözü tuttuğunu ifade etti, gözyaşlarına boğuldu.

Busenaz Sürmeneli altın madalya aldı, TRT spikeri kendinden geçti! İşte o anlar

SPİKER COŞTU

Müsabakayı anlatan spiker Murat Çimen, altın madalyanın kazanılmasıyla adeta kendinden geçti. Çimen'in coşkusu TRT hesaplarından da paylaşıldı. Bu paylaşım büyük ilgi gördü.

Busenaz Sürmeneli altın madalya aldı, TRT spikeri kendinden geçti! İşte o anlar
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