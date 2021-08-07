Busenaz Sürmeneli altın madalya aldı, TRT spikeri kendinden geçti! İşte o anlar

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, herkesi sevince boğuldu. Çinli rakibiyle mücadelesini anlatan TRT spikeri Murat Çimen, Busenaz'ın şampiyon olmasıyla kendinden geçti. Büyük bir sevinç yaşayan Çimen'in o anları TRT hesabından da paylaşıldı.