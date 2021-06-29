Bursasporlu futbolcular Elmalı Davası'na tepki gösterdi
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Bursasporlu futbolcular Elmalı Davası'na tepki gösterdi

Bursasporlu futbolcular Elmalı Davası'na tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursasporlu futbolcular, bu akşam yapılan antrenmanda 'Elmalı Davası' yazan siyah tişört giyerek bu olaya tepki göstermeye devam etti.

Bursasporlu futbolcular, bu akşam yapılan antrenmanda 'Elmalı Davası' yazan siyah tişört giyerek bu olaya tepki göstermeye devam etti.

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada sanıkların tahliye edilmesine spor camiasıdan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Bu olaya kayıtsız kalmayan ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Türkiye'nin gündemine oturan olaya duyarsız kalmayan Bursaspor Kulübü, dikkat çeken bir hamleye daha imza attı. Yeşil-beyazlı takımın bu akşam saatlerinde yapılan idmanında futbolcular, 'Elmalı Davası' yazılı siyah tişörtlerle sahaya çıktı. Bursaspor'un bu hareketi her kesimden destek gördü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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