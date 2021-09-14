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Bursaspor, Yılport Samsunspor'u ağırlıyor

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor
Bursaspor, Yılport Samsunspor'u ağırlıyor

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren ve alt sıralara demirleyen Bursaspor, yeniden diriliş maçına çıkıyor.

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren ve alt sıralara demirleyen Bursaspor, yeniden diriliş maçına çıkıyor.

Henüz 4 hafta geride kalmasına karşın 19 takımlı ligde 18. basamakta yer alan Bursa temsilcisi, yarın evinde Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Bitci Timsah Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan zorlu randevuda, hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını ise; Mehmet Kapluhan ve Oğuz Kaan Çalışır yapacak.

BURSASPOR KÖTÜ BAŞLADI

Henüz sezon başında teknik adam değişikliğine giden ve Fatih Tekke'yi göreve getiren Bursaspor'da, genç teknik direktör de kötü gidişatı sonlandıramadı. Ligin ilk haftasında yalnızca Adanaspor karşısında aldığı bir puan bulunan Bursa ekibi; sonraki 3 maçından da sahadan mağlubiyetle ayrılarak, ligin alt basamağına demirledi.

LİDERİN 11 PUAN GERİSİNDE

Ligin başında olmasına karşın Bursaspor, lider Ümraniyespor'un ise tam 11 puan gerisinde kaldı. Play-Off hattı ile de arasında 7 puan fark bulunan Bursa temsilcisi; yarın karşılaşacağı Yılport Samsunspor'u da 5 puan geriden takip ediyor. Samsun ekibi de, çıktığı 3 maçta 2 galibiyet alırken, yalnızca bir kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

70. RANDEVU

İki takım yarınki mücadele ile birlikte 70. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce çeşitli profesyonel liglerde ve kupada mücadele veren Bursaspor ile Yılport Samsunspor, geçmiş randevularında dengede bir görüntü çizdi. Bursaspor 27 maçı kazanırken; Samsun ekibi ise 23 maçtan galip geldi, kalan 19 karşılaşmada ise taraflar beraberlikle sahadan ayrıldı.

EVİNDE ÜSTÜN

Bursaspor, Samsun ekibine karşı iç sahada kurduğu üstünlük ile dikkati çekiyor. Daha önce Bursa'da oynanan 33 karşılaşmada yeşil beyazlılar, 19 kez sahadan galibiyetle ayrılarak üstünlük kurdu. Samsun ekibi ise 7 karşılaşmada galibiyete uzanırken, diğer 7 maçtan da eşitlik çıktı.

EV SAHİPLERİ KAZANDI

Geçtiğimiz sezon 6 yıl sonra ilk kez TFF 1. Lig'de karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde, ev sahipleri galibiyeti elde etti. Bursa'da oynanan mücadeleyi yeşil beyazlılar 3-0'lık net bir skor ile kazanırken; Samsun'da oynanan karşılaşmada da kırmızı beyazlılar, sonuca 4-1'lik skor ile gitti. Bursaspor, rakibiyle oynadığı son 7 maçın da 4'ünü kazandı.

FATİH TEKKE YENİLMEDİ

Teknik direktörler Fatih Tekke ile Mehmet Altıparmak, daha önce çeşitli takımlarla 4 kez karşı karşıya geldi. Tekke'li Denizlispor, 2018'de Altıparmak'ın BB Erzurumspor'unu 2-1 yenmeyi başarırken; diğer 3 karşılaşmadan da beraberlik çıktı. İki teknik adam son olarak İstanbulspor - Hatayspor maçında karşı karşıya gelmiş, maç 2-2 sonuçlanmıştı.


Bursaspor, Yılport Samsunspor'u ağırlıyor

Bursaspor, Yılport Samsunspor'u ağırlıyor

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Spor Haberleri
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