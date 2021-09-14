Bursaspor, Yılport Samsunspor'u ağırlıyor

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren ve alt sıralara demirleyen Bursaspor, yeniden diriliş maçına çıkıyor.

Henüz 4 hafta geride kalmasına karşın 19 takımlı ligde 18. basamakta yer alan Bursa temsilcisi, yarın evinde Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Bitci Timsah Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan zorlu randevuda, hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını ise; Mehmet Kapluhan ve Oğuz Kaan Çalışır yapacak.

Teknik direktörler Fatih Tekke ile Mehmet Altıparmak, daha önce çeşitli takımlarla 4 kez karşı karşıya geldi. Tekke'li Denizlispor, 2018'de Altıparmak'ın BB Erzurumspor'unu 2-1 yenmeyi başarırken; diğer 3 karşılaşmadan da beraberlik çıktı. İki teknik adam son olarak İstanbulspor - Hatayspor maçında karşı karşıya gelmiş, maç 2-2 sonuçlanmıştı.