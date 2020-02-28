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Bursaspor ve Altay, PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Bursaspor ve Altay kulüplerinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

28.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:36
Bursaspor ve Altay, PFDK'da

(TFF) Hukuk Müşavirliği, Bursaspor ve kulüplerinin 'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin 28 Şubat 2020 tarihli kararları açıklandı. Yapılan açıklamada, TFF 1'inci Lig'de oynanan Bursaspor - Altay maçında iki takım taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı ve yaşanan saha olayları nedeniyle Bursaspor ve Altay kulüplerinin PFDK'ya sevk edildiği belirtlildi.


Kaynak: DHA

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