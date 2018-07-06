Bursaspor, Vagner Love Transferinden Vazgeçti

Bursaspor, transfer çalışmaları çerçevesinde Chievo Verona takımının Sloven orta saha oyuncusu Valter Birsa'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlarken, Vagner Love'dan vazgeçti.

Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını yürüten Bursaspor Yönetim Kurulu, İtalya Serie A takımlarından Chievo Verona'dan 31 yaşındaki Valter Birsa'yı takibe aldı.

TRANSFER TEKLİFİ İLETİLDİ

Yeşil-beyazlı teknik heyet ve oyuncu izleme ekibi ekibinin de olumlu rapor vermesinin ardından yöneticiler, deneyimli oyuncuya transfer teklifini iletti. Birsa'nın yeşil-beyazlıların teklifini düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Bu arada Bursaspor, golcü arayışlarını da sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı yöneticiler, gündemde olan Beşiktaş'tan Vagner Love'ın transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçme kararı aldı. Yöneticiler, teknik direktör Samet Aybaba'nın talebi doğrultusunda listedeki diğer golcü isimlere yöneldi.