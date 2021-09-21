Bursaspor'un yeni teknik direktörü Özcan Bizati ilk idmanına çıktı - Haberler Spor
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Bursaspor'un yeni teknik direktörü Özcan Bizati ilk idmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Özcan Bizati ilk idmanına çıktı

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Yeşil-beyazlıların yeni Teknik Direktörü Özcan Bizati de ilk idmanını gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Özcan Bizati, takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 1 saat 20 dakika süren idman ısınma koşularıyla başladı, 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde çift kale maç yapıldı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Özcan Bizati ilk idmanına çıktı

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Özcan Bizati ilk idmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Bursaspor'un yeni teknik direktörü Özcan Bizati ilk idmanına çıktı - Haberler Spor
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