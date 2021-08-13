Bursaspor'un stadyum isim sponsoru açıklandı
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Bursaspor'un stadyum isim sponsoru açıklandı

Bursaspor'un stadyum isim sponsoru açıklandı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor'un stadyum isim sponsoru Bitci Teknoloji oldu.

Bursaspor'un stadyum isim sponsoru Bitci Teknoloji oldu. Buna göre yeşil beyazlıların stadyumu, Bitci Timsah Stadı olarak anılacak.

Bursaspor Kulübü, merakla beklenen stadyumun isim hakkı ile ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, stadyumun isim sponsorluğu ile ilgili olarak, Bitci Teknoloji ile anlaşıldığı ve stadyumun yeni adının Bitci Timsah Stadı olarak anılacağı duyuruldu. İkinci Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, stadyumun yeni adını "Büyük Bursaspor camiasına hayırlı olsun" diyerek paylaştı. Bursaspor Kulübü, stadyumun isim hakkı sponsorluğundan yıllık 675 bin Euro gelir elde edecek.Öte yandan Emin Adanur, teknik direktör Mustafa Er'e ilişkin de bir destek mesajı yayımladı. Adanur, "Mustafa hocamıza güvenimiz tamdır. Bu yıl hocamızla, camiamızla el ele olacağız ve birlikte Süper Lig'e çıkacağız. Aksini iddia edenlere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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