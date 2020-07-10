Bursaspor'un rakipleri belli oldu
Basketbolda 7DAYS EuroCup kuraları çekildi.
10.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:43
Basketbolda 7DAYS EuroCup kuraları çekildi.
Önümüzdeki sezon ilk defa Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek olan Frutti Extra Bursaspor'un, 7DAYS EuroCup'taki rakipleri belli oldu. Yeşil-beyazlıların D Grubu'ndaki rakipleri şu şekilde:
Promitheas Patras (Yunanistan)
Herbalife Gran Canaria (İspanya)
Dolomiti Energia Trento (İtalya)
Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenya)
Nanterre 92 (Fransa) - BURSA
Kaynak: İHA