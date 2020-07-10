Bursaspor'un rakipleri belli oldu Basketbolda 7DAYS EuroCup kuraları çekildi.

Basketbolda 7DAYS EuroCup kuraları çekildi.

Önümüzdeki sezon ilk defa Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek olan Frutti Extra Bursaspor'un, 7DAYS EuroCup'taki rakipleri belli oldu. Yeşil-beyazlıların D Grubu'ndaki rakipleri şu şekilde:

Promitheas Patras (Yunanistan)

Herbalife Gran Canaria (İspanya)

Dolomiti Energia Trento (İtalya)

Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenya)

Nanterre 92 (Fransa) - BURSA

Kaynak: İHA