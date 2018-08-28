Bursaspor'un İstediği Doumbia, İspanyol Ekibi Girona'ya Transfer Oldu
Spor Toto Süper Lig ekibi Bursaspor'un uzun süre kadrosuna katmak için uğratığı Seydou Dumbia, İspanyol ekibi Girona'ya transfer oldu.
Bursaspor'un uzun süren transfer görüşmelerinin ardından imza aşamasına geldiği ancak sonuç alamadığı Seydou Doumbia, İspanya'ya gitti.
30 yaşındaki tecrübeli golcü İspanya LaLiga ekiplerinden Girona'ya transfer oldu. İspanyol ekibi, anlaşmanın ise 3 yıllık olduğunu duyurdu.
Doumbia, Bursaspor'dan da 3 yıllık anlaşma talep etmiş ancak görüşmeler oyuncunun yıllık ücretinde artışa gitmesi üzerine olumsuz sonuçlanmıştı.
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