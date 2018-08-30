Bursaspor Taraftarı Başkan Ali Ay'ı Protesto Etti

Bursaspor'un yeni transferleri Lasmin Latovlevici, Santiago Vergini, Henri Saivet, Tunay Torun ve Chedjeu için stadyumda düzenlenen törene Başkan Ali Ay'a yapılan tepkiler damga vurdu.

Bursaspor yeni sezonda kadrosuna kattığı oyuncuları Bursa Büyükşehir Belediye Stadında düzenlenen imza töreniyle taraftara tanıttı.

TRANSFER DÖNEMİNDE YAŞANAN SÜREÇLE İLGİLİ PROTESTO EDİLDİ

İmza törenine başkan Ali Ay ile birlikte 5 yeni Bursasporlu futbolcu katıldı. Lasmin Latovlevici , Tunay Torun, Henri Saivet, Santiago Vergini ve Aurelien Chedjou taraftarın karşısına geçti. Yaklaşık 5 dakika süren törende Başkan Ali Ay imza töreninde taraftarların transfer döneminde yaşanan süreçle ilgili protestolarıyla karşılaştı.

OYUNCULAR YAŞANANLARA ANLAM VEREMEDİ

Protestolar üzerine Ali Ay açıklama yapmadan sadece oyuncuları tebrik etti ve yeni futbolcularla birlikte objektiflerin karşısına geçti. Ali Ay, yine protestolar eşliğinde törenden ayrıldı. Oyuncular ise yaşananlara anlam veremeden soyunma odasının yolunu tuttu.