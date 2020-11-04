Bursaspor'un genç futbolcuları Ali Akman ve Burak Kapacak Ümit Milli Takım'a çağrıldı
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Bursaspor'un genç futbolcuları Ali Akman ve Burak Kapacak Ümit Milli Takım'a çağrıldı

04.11.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:07
Bursaspor'un genç futbolcuları Ali Akman ve Burak Kapacak Ümit Milli Takım'a çağrıldı

Ümit Milli Takımı'nın Avusturya ve Kosova ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Ümit Milli Takımı'nın Avusturya ve Kosova ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Bursaspor'un genç yetenekleri Ali Akman ve Burak Kapacak, aday kadroya çağrıldı.

Ümit Milli Takımı'nın 13 Kasım Cuma günü Avusturya ve 17 Kasım Salı günü Kosova U21 Milli Takımları ile Samsun'da oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı. Bursaspor'un iki genç ismi de kadroya dahil edildi. TFF 1.Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Ali Akman ile birlikte, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Burak Kapacak, Ay Yıldızlı formayı giymek için Samsun'a davet edildi. Bu arada 18 yaşındaki Ali Akman, ilk kez Ümit Milli Takım'da forma giyecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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