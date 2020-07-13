Bursaspor'un file bekçisi Çağlar Şahin Akbaba kalesinde devleşti Bursaspor, Ekol Göz Menemenspor beraberliğiyle yara alırken, kaleci Çağlar Şahin Akbaba kurtarışlarıyla ön plana çıktı.

Bursaspor, Ekol Göz Menemenspor beraberliğiyle yara alırken, kaleci Çağlar Şahin Akbaba kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkaran 25 yaşındaki eldiven, penaltıya da geçit vermedi.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, 33'üncü hafta mücadelesinde ağırladığı Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalarak, Süper Lig yolundaki iddiasını zora soktu.

Hatayspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği haftada ikinci olan ekibin, Süper Lig'e direkt yükseleceği ligde puanı 56 olan Bursa temsilcisi, aldığı beraberlikle 5'inci sıraya geriledi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirspor'un deplasmanlarda kazandığı haftada, Akhisarspor da yine dışarıda galip gelirken, önünde 3 ekip bulunan Bursaspor'un son haftadaki ikincilik şansı mucizelere kaldı. Öte yandan Bursa ekibi, aldığı beraberlikle Play-Off'a katılmayı ise garantiledi.ÇAĞLAR DUVAR ÖRDÜBursaspor'da kalesinde 2 gol görmesine karşın, başarılı file bekçisi Çağlar Şahin Akbaba ise kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Şutlarda yüzde 82'lik isabet oranı yakalayan ve 17 şut kaydeden rakip karşısında, genç eldiven 14 kurtarışa imza attı. Bu kurtarışların önemli bir kısmı, son yarım saatlik dilimde gelirken, aynı zamanda Çağlar Şahin Akbaba, 81'inci dakikada Samed Ali Kaya'nın da penaltı atışına kurtarışıyla geçit vermedi. Bursaspor da, bu sezon kalesinde en fazla isabet gördüğü maçı geride bıraktı.SELEZNOV HEM ATTI, HEM KAÇIRDIBursaspor'un en golcü ismi santrfor Yevgen Seleznov ise, karşılaşmada yeşil beyazlıların penaltıdan gollerini kaydetmesine rağmen, kaçırdığı pozisyonlarla tepki çekti. 4 maçlık aranın ardından mücadeleye ilk 11'de başlayan Ukraynalı santrfor, ilk yarıda attığı gollerle takımının soyunma odasına 2-1 önde girmesini sağladı. Ancak, 60 ile 70'inci dakikalar arasında 3 gol pozisyonu yakalayan deneyimli oyuncu, bu fırsattan yararlanamadı. Ligdeki gol sayısını 10'a çıkaran Seleznov'un, 2 de asisti bulunuyor.GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bursaspor'da, Ekol Göz Menemenspor beraberliği ile birlikte galibiyet serisi de sona erdi. Yeşil beyazlılar, İrfan Buz'un takımın başına gelmesinin ardından çıktığı 3 maçı da kazanırken; Adanaspor, Giresunspor ve Altınordu'yu 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Ekol Göz Menemenspor maçı beraberliğinin ardından İrfan Buz da ilk puan kaybını yaşarken, bu sezon iki kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Bursaspor, bir kez daha üst üste 4'üncü galibiyetini elde edemedi.

Kaynak: DHA