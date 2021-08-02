Bursaspor'un efsane ismi Mesut Şen, kabri başında anıldı
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Bursaspor'un efsane ismi Mesut Şen, kabri başında anıldı

Bursaspor'un efsane ismi Mesut Şen, kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un efsane futbolcularından Mesut Şen, vefatının 1. yıl dönümünde Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Bursaspor'un efsane futbolcularından Mesut Şen, vefatının 1. yıl dönümünde Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, efsane isimlerinden Mesut Şen'i vefatının 1. yılında unutmadı. Mesut Şen, bugün Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dualar ile anıldı. Anma törenine Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden Yalçın Canbaz, Mustafa Ermiş, Emrah Kılıç ve Hasan Gürler yer aldı. Ayrıca Bursaspor'un altyapı oyuncuları ve Bursaspor Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Hakan Cenkçiler de anma törenine katıldı. Sevenleri efsane ismi dualarla anarken, Mesut Şen'in ailesi de katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini iletti. - BURSA

Bursaspor'un efsane ismi Mesut Şen, kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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