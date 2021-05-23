Bursaspor'un efsane ismi Batalla, Mustafa Er'in ekibine dahil oldu

Bursaspor'un efsane ismi Pablo Martin Batalla, yeşil-beyazlı takımın mevcut teknik direktörü Mustafa Er'in kadrosuna dahil oldu.

Bursaspor'un efsane ismi Pablo Martin Batalla, yeşil-beyazlı takımın mevcut teknik direktörü Mustafa Er'in kadrosuna dahil oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Er, ekibini dikkat çeken bir isimle güçlendirdi. 41 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlıların efsane ismi Pablo Martin Batalla'yı teknik ekibine dahil etti. Arjantinli isim, böylece ilk antrenörlük deneyimini de gerçekleştirmiş olacak. Mustafa Er'in teknik ekibinden Fazlı Tan geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

Bu arada Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Genç teknik adam, sözleşme konusunda ise Bursaspor Kulübü'nde 5 Haziran'da gerçekleşecek olan kongreyi bekliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı