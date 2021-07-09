Bursaspor'un 7DAYS EuroCup'taki rakipleri belli oldu

Bu sene de ülkemizi 7DAYS Euro Cup'ta temsil edecek olan Bursaspor'un rakipleri belli oldu.

Bu sene de ülkemizi 7DAYS Euro Cup'ta temsil edecek olan Bursaspor'un rakipleri belli oldu. 10 takımlı B Grubu'nda yer alan yeşil-beyazlı takım bir üst tura çıkabilmek için mücadele verecek.

Gelecek sezon 7DAYS EuroCup'ta mücadele edecek olan Frutti Extra Bursaspor'un rakipleri belli oldu. B Grubu'nda yer alacak olan yeşil-beyazlı takım bir üst tura çıkabilmek için mücadele edecek. Yapılan değişikliklere göre; Euro Cup 2021-2022 sezonu 20 takım ile oynanacak. 13 ülke temsilcisinin katılacağı turnuvada ekipler, 10 takımlı iki grup halinde ayrılacak ve gruplarını ilk 8 içerisinde bitiren takımlar ise bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Normal sezonda 18 maça çıkacak takımlar, son 16 turunu eliminasyon sistemi ile oynayacaklar. Bursaspor dışında mücadele edecek bir başta temsilcimiz Türk Telekom ise A Grubu'nda yer aldı.

A Grubu: Morabanc Andorra, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Joventut Badalona

Partizan nis Belgrade, Liet Kabelis Panevezys, Dolomiti Energia Trento, Boulogne Metropolitans 92, Türk Telekom, Hamburg Towers, Slask Wroclaw

B Grubu: Bursaspor, Valencia Basket, Promitheas Patras, Gran Canaria, Buducnost Voli Podgorica, Virtus Segafredo Bologna, Cedevita Olimpija Ljubjana, Bresse, Ratiopharm ULM, Umana Reyer Venice - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı