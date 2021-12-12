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Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi sona erdi

Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Özcan Bizati ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Özcan Bizati ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, bu sezon 3. kez teknik direktör değişikliğine gitti. Yeşil-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Özcan Bizati ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlılardan yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Özcan Bizati ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirmiş bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Fatih Tekke'nin yerine göreve gelen Özcan Bizati'nin Bursaspor kariyeri ligde 9 maç sürdü. Bizati yönetiminde yeşil-beyazlılar 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. - BURSA

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