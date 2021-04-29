Bursaspor taraftarından birlik çağrısı

Bursaspor'un en etkin taraftar grupları arasında yer alan Teksas, camiada birlik beraberliği sağlanması adına bir mesaj yayımladı.

Bursaspor'un en etkin taraftar grupları arasında yer alan Teksas, camiada birlik beraberliği sağlanması adına bir mesaj yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kongre süreci yaklaşıyor. 22-30 Mayıs olarak belirlenen Olağan Genel Kurul öncesi yeşil-beyazlı taraftarlar birlik çağrısında bulundu. Bursaspor'un en etkin taraftar grubu Teksas şu açıklamayı yaptı: "Değerli Bursalılar, Bursasporumuz, seneler içerisinde maruz kaldığı kötü yönetim silsilesi neticesinde, temsil ettiği bu büyük kentin hak ettiğinin aksine, günden güne kan kaybetmektedir. Yakın geçmişte elde ettiği Süper Lig şampiyonluğu ile adını Türk sporuna altın harflerle kazımış kulübümüz, bugün gelinen noktada, birçok imkansızlık içerisinde, TFF 1. Lig'deki mücadelesine devam etmektedir. Kulübümüzü bu duruma düşüren süreci hepimiz detayları ile biliyor fakat gelinen noktada geleceği kazanmanın tek yolunun; hataları, yanlışları ve pişmanlıkları da unutmayarak, gerçek manada geleceğe odaklanmak olduğunu düşünüyoruz."

"Bu ev bizim evimizdir"

Açıklama şöyle devam etti: "Hepimizin tanıklık ettiği gibi, ülkemizdeki birçok köklü futbol kulübü, yüklü borçları sebebi ile karşılaştıkları, Istanbul kulüplerine uygulanmayan ancak Anadolu kulüplerine bir çırpıda uygulanan yaptırımlar yüzünden, direnemeyerek tarihe karışmış veya kimliğini kaybederek hayatına devam etmektedir. Ancak kulübümüz, uzun süredir transfer tahtası kapalı olmasına rağmen, eşsiz akademimiz ve genç oyuncularımızın üstün gayretleri ile, yönetimsel anlamda başıboşluk yaşamasına rağmen bu sezon son haftalara kadar Play-Off hattını zorlamış ve kaderinin asla diğer kulüpler gibi olmayacağını bir kez daha kanıtlamıştır. Seneler içerisinde göreve gelen yönetimler ve bu yönetimlerin tartışmalı faaliyetleri nedeni ile kentimiz ve kentimizin iş dünyası ile kulübümüzün arasının açıldığı yadsınamaz bir gerçektir. Ancak bu gerçek, Bursasporumuzun yeniden hak ettiği yere dönüşü için samimi bir birlik ve beraberliğin şart olduğu gerçeğini asla değiştirmemektedir. Birileri evin altını üstüne getirmiş olabilir, ancak bu ev bizim evimizdir."

"Bursa için birlik vaktidir"

Teksas'ın yaptığı açıklamanın son bölümünde şu ifadelere yer verildi: "Bizi var eden de, başarıya ulaştıran da, yaşatacak olan da bu anlayıştır. Bu anlayışla atılması gereken ilk adım ise güvenilir ve saygın bir yönetimin iş başına gelmesidir. Daha önce de örneklerini yaşadığımız üzere, saygın ve güvenilir bir yapı, bu şehri kolayca bir araya getirmekte ve başarıya giden yolu hızlıca inşa etmektedir. Efsane başkanımız merhum Sn. İbrahim Yazıcı, Sn. Cavit Çağlar, merhum Sn. Murat Gülez, merhum Sn. Orhan Özselek ve Sn. Levent Kızıl dönemleri bunun net göstergesidir. Bu isimlerin kentimizin hafızasında edindiği konum da net biçimde ortadadır. Sorumluluktan kaçmak için bahane değil, sorumluluk almak için güç arayanlar, bu konumun değerini iyi analiz etmelidir. Bu vesile ile bir kez daha çağrımızı tekrarlıyoruz; Bursa için birlik vaktidir. Süper Lig'deki gerçek rakiplerimizin senelik borçlanmasına eş değer olan total borç yükümüz, kısa ve uzun vadeli borcu birlikte ifade etmekle beraber; güçlü iş dünyası ve heyecanla bir kıvılcım bekleyen taraftarı ile Bursa kenti, bu yükü beş dakikada sırtlanabilecek kudrete sahiptir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı