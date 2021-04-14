Bursaspor skor üstünlüğünü koruyamadı
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Bursaspor skor üstünlüğünü koruyamadı

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor
Bursaspor skor üstünlüğünü koruyamadı

Bursaspor, bu sezon ligde birçok mücadelede skor avantajını elde etmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı.

Bursaspor, bu sezon ligde birçok mücadelede skor avantajını elde etmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı. Geriye düştüğü karşılaşmalarda da yeterli direnci gösteremeyen Bursa ekibinde, kadronun genç ve yeni tecrübe kazanması bu durumda etkili oldu.

Sezona mali sıkıntılar içerisinde, transfer engeli ile başlayan Bursaspor kadrosunu büyük ölçüde genç ve altyapı oyuncularından oluşturdu. Yeşil beyazlı takımda 14 oyuncu, bu sezon profesyonelliğe adım atarak ilk kez A Takım'da süre alırken; Kovid-19 vakaları, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle de kadro istikrarı bir türlü korunamadı. Bursa ekibinde bu durum, takımın dirençsizliğini de beraberinde getirdi.

Genç oyuncularının, henüz yeterli deneyime erişememesiyle Bursaspor, pek çok randevuda skor avantajını koruyamadı. Özellikle ligin ilk 6 maçının tamamında skor avantajını yakalayan Bursa ekibi, bu mücadelelerin 3'ünde mağlubiyet, birinde beraberlikle sahadan ayrılarak 4 karşılaşmada puan kaybı yaşadı. Sezon genelinde ise; 16 maçta öne geçen Timsah, bu karşılaşmaların 7'sinde puan kaybetti.

Bursaspor, geriye düştüğü karşılaşmaların da büyük bir çoğunluğunda, dönüşü gerçekleştirecek direnci gösteremedi. Yeşil beyazlılar, ilk golü kalesinde gördüğü toplamda 12 maçın 8'inde sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Yalnızca 3 galibiyet elde edebilen ve bu galibiyetlere de evinde ulaşan Bursa temsilcisi, deplasmanda geriye düştüğü 5 maçta ise yalnızca bir puan toplayabildi.


- Bursa
Bursaspor skor üstünlüğünü koruyamadı
Bursaspor skor üstünlüğünü koruyamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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