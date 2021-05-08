Bursaspor, sezona Ankara Keçiörengücü maçıyla veda ediyor
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Bursaspor, sezona Ankara Keçiörengücü maçıyla veda ediyor

Bursaspor, sezona Ankara Keçiörengücü maçıyla veda ediyor
Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de mücadele veren ve Süper Lig umutlarını önümüzdeki sezona erteleyen Bursaspor, Ankara Keçiörengücü maçı ile birlikte sezona veda edecek.

TFF 1. Lig'de mücadele veren ve Süper Lig umutlarını önümüzdeki sezona erteleyen Bursaspor, Ankara Keçiörengücü maçı ile birlikte sezona veda edecek.

Ligde bu sezon genç ağırlıklı kadro ile mücadele ederek orta sıralarda yer alan Bursa temsilcisi, yarın saat 18.00'de ligin 34. ve son haftasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu randevuda hakem Koray Gençerler düdük çalacak. Gençerler'in yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Gökhan Memişoğlu yapacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN PLAY-OFF İDDİASILigde bir iddiası bulunmayan Bursaspor, son haftaya 10. basamakta 46 puan ile giriyor. Ankara Keçiörengücü ise Play-Off hattının 2 puan gerisinde, 55 puan ile 7. basamakta yer alıyor. Play-Off hattında yer alabilme şansını sürdürmek için bu maçtan mutlak galibiyet alması gereken Ankara ekibi, kazanarak üzerindeki Altınordu'nun puan kaybetmesini bekleyecek.ALTYAPI SAHAYASahasında son haftalarda dilediği sonuçlara alamayan Bursaspor, sezonu galibiyet ile noktalamak istiyor. Teknik heyet, son oynanan Eskişehirspor maçında olduğu üzere bu maçta da büyük ölçüde altyapıdan yetişen oyuncularına süre verecek. Özellikle genç oyuncuların, Eskişehir deplasmanında ortaya koyduğu performans, teknik heyeti de memnun etmiş durumda.EREN GÜLER FORMDAYeşil beyazlı ekipte son haftalarda form tutan genç santrfor Eren Güler, performansıyla dikkati çekiyor. Son haftalarda süre almaya başlayan 18 yaşındaki oyuncu, son 4 maçında 4 gol kaydetti. Bandırmaspor ağlarını 2 kez havalandıran Eren Güler, İstanbulspor maçının hemen ardından Eskişehirspor deplasmanında da golünü kaydetti.EVİNDE İSTİKRARSIZBursaspor, iç sahada çıktığı 16 maçında 25 puan toplayabildi. Yeşil beyazlılar, bu mücadelelerin 8'inden galibiyetle ayrılırken, 7'sinde ise rakiplerine mağlup oldu, 1 karşılaşmadan ise eşitlik çıktı. Ankara Keçiörengücü ise deplasmandaki 16 maçında 23 puan toplayabildi. Ankara ekibi 6 galibiyetin yanı sıra 5'er beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bursaspor, sezona Ankara Keçiörengücü maçıyla veda ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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