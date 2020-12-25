Bursaspor sevdalısına Dündar'dan jest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursaspor sevdalısına Dündar'dan jest

25.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:17
Bursaspor sevdalısına Dündar'dan jest

Şehrin takımına sahip çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal medya üzerinden mahalleleri için Bursaspor bayrağı talep eden İlker Yılmaz'ın talebini geri çevirmedi.

Şehrin takımına sahip çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal medya üzerinden mahalleleri için Bursaspor bayrağı talep eden İlker Yılmaz'ın talebini geri çevirmedi.

Yakaladığı başarılı grafikle emin adımlarla ilerleyen takıma moral vermek adına ilçedeki cadde, sokak ve kültür merkezlerini yeşil beyaz bayraklara bürüyen Osmangazi Belediyesi, son olarak Bursaspor sevdalısı İlker Yılmaz'ın arzusunu yerine getirdi. Sosyal medya üzerinden Başkan Dündar'a ulaşan Yılmaz, mahalleleri için Bursaspor bayrağı talep etti. Dündar'ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, Atıcılar Mahallesi'ne yeşil beyazlı takımın bayrağını astı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın jesti, taraftar ve vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Son haftalarda aldığı sonuçlarla göğüs kabartan Bursaspor'a inançlarının sonsuz olduğu belirten Dündar, "İlker kardeşim, sosyal medya üzerinden bana ulaşarak mahalleleri için bayrak talep etti. Bizler de, en hızlı şekilde bayrağını yola çıkararak kardeşimizin isteğini yerine getirdik. Her zaman, her yerde Bursaspor'umuzun yanında olacağız" dedi.

Bayrağına kavuşmanın sevincini yaşayan İlker Yılmaz ise Başkan Mustafa Dündar'a yürekten teşekkür etti. - BURSA

Bursaspor sevdalısına Dündar'dan jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Aslı Tandoğan Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor sevdalısına Dündar'dan jest | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 16:28:16. #1.15#
title