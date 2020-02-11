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Bursaspor savunmada istikrarı yakalayamadı

Bursaspor, son 6 maçın dördünde farklı bir geri dörtlü ile sahaya çıktı.

11.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:12
Bursaspor savunmada istikrarı yakalayamadı

Bursaspor, son 6 maçın dördünde farklı bir geri dörtlü ile sahaya çıktı.


TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 yenerek yeniden çıkışa geçen yeşil-beyazlılarda, savunmadaki istikrarsızlık göze çarpıyor. Teknik Direktör 'in göreve gelmesinin arından Bursaspor'da, oynanan 6 maçta savunma dörtlüsünde tam 9 farklı isim forma giydi.


Ara transfer döneminde yapılan transferler ve bazı maçlardaki cezalı oyuncuların bulunmasının da etkisiyle yeşil-beyazlılar, yalnızca Akhisarspor ve Eskişehirspor mücadelelerinde aynı geri dörtlü ile sahaya çıkabildi. Söz konusu iki karşılaşmada takımın geri dörtlüsü; Tayfur Bingöl, Sedat Dursun, ve Onur Atasayar'dan oluştu.


6 maçlık dönemde geri dörtlüde Sedat Dursun, Anıl Karaer ve Onur Atasayar dörder; Abdullahi Shehu, Mamadou Diarra ve Tayfur Bingöl üçer; Cüneyt Köz, Kerem Can Akyüz ve takımdan ayrılan Iasmin Latovlevici birer kez forma giydi.


Stoper tandeminde ise 6 maçın üçünde farklı isimler yer alırken, diğer 3 karşılaşmada Sedat Dursun-Anıl Karaer ikilisi formayı terletti. - BURSA

Kaynak: İHA
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