Bursaspor, Onur Atasayar ile 2 yıllığına anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor, Onur Atasayar ile 2 yıllığına anlaştı

Bursaspor, Onur Atasayar ile 2 yıllığına anlaştı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

BURSASPOR Kulübü, uzun yıllardır formasını terleten Onur Atasayar ile 2 yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu.

BURSASPOR Kulübü, uzun yıllardır formasını terleten Onur Atasayar ile 2 yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler, başarılı defans oyuncusu Onur Atasayar ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı. Tamer İşler, "Geçen sezon takımımızın en önemli isimlerinden biri olan Onur Atasayar ile 2 yıllık anlaşmaya vardık. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Onur'dan beklentilerimiz çok yüksek. Süper Lig yolunda bize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada da, "Anlaşmanın kulübümüze ve Onur Atasayar'a hayırlı olmasını diler, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

2016/17 sezonunun devre arasında takıma katılan 26 yaşındaki oyuncu, Bursaspor formasıyla 70 maça çıktı. Genç oyuncu, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 7 asist kaydetti.


Bursaspor, Onur Atasayar ile 2 yıllığına anlaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu
Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu
FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı
FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Mesut Özil Mehmet Topal Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor, Onur Atasayar ile 2 yıllığına anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 17:24:03. #1.16#

title