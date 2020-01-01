Bursaspor ligin ilk yarısında tüm oyuncularını oynattı

01.01.2020 13:29 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:29

Bursaspor'da ligin ilk yarısında en fazla forma giyen oyuncu Abdullahi Shehu ve en fazla gol sevinci yaşayan oyuncular Kubilay Kanatsızkuş ile Yevgen Seleznov oldu. 27 kişilik kadrosundaki tüm oyunculara şans veren yeşil beyazlılar, aynı zamanda 11 altyapı oyuncusunu oynattı.

TFF 1'inci Lig'de ilk yarı sona ererken, Bursaspor devreyi 27 puanla 6'ncı sırada tamamladı. Ligin 16'ncı haftasında teknik direktörlük değişikliğine giden ve Yalçın Koşukavak'tan boşalan koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet eden Bursa temsilcisinde en fazla süre alan oyuncu ise Abdullahi Shehu oldu. Ligdeki 17 maçın tamamında forma giyen tek oyuncu olan Nijeryalı, bin 392 dakika süre aldı. Shehu'yu 16 maçta bin 352 dakika ile Kubilay Kanatsızkuş takip ederken, kaleci Çağlar Şahin Akbaba da 15 maçta bin 350 dakika sahada kaldı.

Kaynak: DHA