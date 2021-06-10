Bursaspor Kulübü'nde yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

5 Haziran'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrası başkanlığa seçilen Hayrettin Gülgüler'in yönetiminde görev dağılımı yapıldı.

5 Haziran'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrası başkanlığa seçilen Hayrettin Gülgüler'in yönetiminde görev dağılımı yapıldı. Yönetime liderlik yapan Emin Adanur'un görevi 2. başkan ve futbol şube sorumlusu olarak belirlendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni yönetim görev dağılımını gerçekleştirdi. Hayrettin Gülgüler başkanlığındaki yönetim kurulunda, ekibe liderlik yapan Emin Adanur, 2. başkan ve futbol şube sorumlusu olarak belirlendi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Yönetim kurulumuzun görev dağılımının transfer tahtasının açılmasının ardından yapılacağı kamuoyuna daha önce bildirilmişti. 5 Haziran 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul neticesinde görevi devralan yönetim kurulumuzda, resmi kurumlarla ve kulübün işleyişinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için görev dağılımı yapılması gereği doğmuştur."

Bursaspor'da gerçekleştirilen görev dağılımı şu şekilde: Başkan: Hayrettin Gülgüler, 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu: Emin Adanur, Genel Sekreter: Fehim Ferik, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Osman Uçar, İdarİ Asbaşkan ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Serhat Akgün, Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan Gürler, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Yalçın Cambaz, Reklam/Pazarlama ve Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Metin Mustafaoğlu, Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Rahmi Maral, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Semih Hüroğlu, Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emrah Kılıç, Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı: Tamer İşler, Taraftar ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Batu İlker Demirtaş, STK ve Sosyal Sorumluluk Projelerinden Sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Yasin Tünbek, Ali Ağır, Alper Akar, Mustafa Ermiş, Ömer Furkan Durmaz, Şevket Kaydı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı