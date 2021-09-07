Bursaspor Kulübü, Enes Ünal ve Batuhan Kör'e başarılar diledi
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Bursaspor Kulübü, Enes Ünal ve Batuhan Kör'e başarılar diledi

Bursaspor Kulübü, Enes Ünal ve Batuhan Kör'e başarılar diledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından A Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı maçta Enes Ünal'a, Ümit Milli Takım'ın İskoçya ile karşı karşıya geleceği müsabakada ise Batuhan Kör'e başarılar diledi.

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından A Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı maçta Enes Ünal'a, Ümit Milli Takım'ın İskoçya ile karşı karşıya geleceği müsabakada ise Batuhan Kör'e başarılar diledi.

Bursaspor'dan Enes Ünal ve Batuhan Kör'e mesaj geldi. Yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından, her iki futbolcuya da bu akşam oynanacak olan maçlar öncesi başarılar diledi. Bursaspor Kulübü, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında bugün Bursa Timsah Park'ta İskoçya ile oynanacak olan karşılaşmada Batuhan Kör'e ve A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası eleme maçında karşı karşıya geleceği Hollanda maçı öncesi de Enes Ünal için mesaj yayımladı. Bursaspor Kulübü, "Başarılar bizim çocuklar" ifadelerini kullandığı mesaja, yeşil-beyazlı taraftarlar da yorumları ile destek verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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