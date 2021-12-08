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Bursaspor Kulübü, Cemal Aydın için başsağlığı mesajı yayımladı

Bursaspor Kulübü, Cemal Aydın için başsağlığı mesajı yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, vefat eden Ankaragücü Şeref Başkanı Cemal Aydın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, vefat eden Ankaragücü Şeref Başkanı Cemal Aydın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden atılan mesaj şu şekilde: "Cemal Aydın'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi sevenleri ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyoruz." - BURSA

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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