Bursaspor Kulübü, Cemal Aydın için başsağlığı mesajı yayımladı

Bursaspor Kulübü, vefat eden Ankaragücü Şeref Başkanı Cemal Aydın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden atılan mesaj şu şekilde: "Cemal Aydın'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi sevenleri ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyoruz." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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