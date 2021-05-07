Bursaspor iç sahada geçen sezonun uzağında kaldı
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Bursaspor iç sahada geçen sezonun uzağında kaldı

Bursaspor iç sahada geçen sezonun uzağında kaldı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de geçen sezon gösterdiği iç saha performansının uzağında kalan Bursaspor, evinde oynadığı maçlarda taraftarını aradı.

TFF 1. Lig'de geçen sezon gösterdiği iç saha performansının uzağında kalan Bursaspor, evinde oynadığı maçlarda taraftarını aradı.

Bu sezon çeşitli faktörler nedeniyle Play-Off hattından dahi uzak kalarak Süper Lig umutlarını erteleyen Bursaspor, iç saha maçlarında da dilediği performansa ulaşamadı. Koronavirüs pandemisi tedbirleri nedeniyle taraftarından mahrum kalan Bursa kulübü, ligde çıktığı 16 iç saha maçında yalnızca 25 puan toplayabildi. Boş tribünlerin takımı olumsuz etkilediği gözlemlenirken, yeşil beyazlılar, evindeki son 3 maçın ikisini de kaybederek formsuz görüntü çizdi.

GEÇEN SEZONUN GERİSİNDESezonu bu hafta sonu Ankara Keçiörengücü'nü sahasında ağırlayarak tamamlayacak olan Bursaspor, bu mücadeleyi kazansa dahi geçen sezonun gerisinde kalacak. TFF 1. Lig'de geçen sezon Bursa ekibi, 17 maçlık iç saha periyodunu 35 puanda tamamlamıştı. Bu grafiğiyle ligin en iyi iç saha performansına sahip 3 takımdan biri olan Bursaspor, bu sezon ise sergilediği grafiğiyle evinde en iyi performans sergileyen 9. takımı konumunda yer alıyor.EN GOLCÜ BATUHAN KÖRBursaspor, gol yollarında ise geçen sezona kıyasla bir nebze daha etkili oldu. Geçen sezon iç saha performansında ligi 25 gol ile tamamlayan yeşil-beyazlılar, bu sezon 16 lig maçında 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Bursaspor'da 10 farklı oyuncu skora direkt olarak katkı sağlarken, en golcü isim ise Batuhan Kör oldu. 20 yaşındaki santrfor, 6 kez gol sevinci yaşadı. İç sahada bu sezon Burak Kapacak'ın 5, Eren Güler'in de 3 golü bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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