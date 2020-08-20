Bursaspor Günü Çift Antrenmanla Tamamladı Sezon başı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam eden yeşil beyazlılar dünü çift antrenmanla geçirdi. Antrenör Musa Öztürk gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman core çalışmaları ile devam etti.

Sezon başı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden yeşil beyazlılar dünü çift antrenmanla geçirdi. Antrenör Musa Öztürk gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman core çalışmaları ile devam etti. Kaynak: Dugout