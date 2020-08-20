Bursaspor Günü Çift Antrenmanla Tamamladı
Sezon başı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam eden yeşil beyazlılar dünü çift antrenmanla geçirdi. Antrenör Musa Öztürk gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman core çalışmaları ile devam etti.
20.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:35
Sezon başı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden yeşil beyazlılar dünü çift antrenmanla geçirdi. Antrenör Musa Öztürk gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman core çalışmaları ile devam etti.
Kaynak: Dugout