Bursaspor deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la kozlarını paylaşacak.

KOCAELİ (İHA) - Bursaspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la kozlarını paylaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak olan kritik maçın başlama saati 19.00.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ve Murat Temel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Çağatay Lakot olacak. Ligde üst üste üç galibiyet alan Bursaspor, bu seriyi bozmak istemiyorken, Kocaelispor da taraftarı önünde galip gelip Play-Off potasında yer almanın peşinde olacak. Yeşil-beyazlı takımda kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemeyecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı

Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı

 Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecek

Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecek

 Ortalık ayağa kalktı! Derbiye atanan dansçı hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi

Ortalık ayağa kalktı! Derbiye atanan dansçı hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title