Bursaspor'dan Muhteşem Geri Dönüş: 4-2

Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 4-2 yendi. Maçın 8. dakikasında Manu'nun golüyle öne geçen yeşil-siyahlılar 39'da Onur Ayık'ın golüyle rahatladı. Ancak Bursaspor'da oyuna 28. dakikada dahil olan Umut Nayir karşılaşmanın kaderini değiştirdi. Önce 45+2'de yeşil-beyazlıları ümitlendiren deneyimli forvet, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

BURSASPOR, AKHİSARSPOR'U ATEŞE ATTI

Tabelayı eşitleyen Bursaspor 85. dakikada Latovlevici'nin mükemmel golüyle üstünlüğü sağladı. Maçta son sözü 90+4'te Ramazan söyledi. Bu sonuçla ligdeki üçüncü galibiyetini alan Bursaspor 16 puana yükselip alt sıralardan uzaklaştı. Düşme potasından çıkan Akhisarspor ise bu yenilginin ardından tekrar ateş hattına geri döndü.