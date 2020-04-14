SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Bursaspor'dan kollektif hücum - Spor
Adana Demirspor, Bursaspor, Spor

Bursaspor'dan kollektif hücum

Bursaspor, ligin en çok gol sevinci yaşayan ekiplerinden biri olmasına karşın, yeşil-beyazlı oyuncular gol krallığı yarışının uzağında kalmış durumda.

14.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:21
Bursaspor'dan kollektif hücum

Bursaspor, ligin en çok gol sevinci yaşayan ekiplerinden biri olmasına karşın, yeşil-beyazlı oyuncular gol krallığı yarışının uzağında kalmış durumda. Bu noktada ise hücumdaki kollektif oyun ve farklı oyuncuların kaydettiği gollerin payı büyük.

Türkiye profesyonel ligleri, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenirken, TFF 1'inci Lig'de de 28 hafta oynandı. Bu süreçte Bursaspor, attığı 43 golle ligin en golcü ekipleri arasında yer aldı. Bursa temsilcisi, 55 gol kez fileleri havalandıran Adana Demirspor'un ardından ligin en çok gol sevinci yaşayan ekibi oldu. Ligin gol krallığında ise Altay'dan Marco Filipe Lopes Paixao 17 golle zirvede bulunurken, Bursaspor'un en golcü ismi Yevgen Seleznov ise attığı 8 golle, yarışta oldukça geride kaldı. Yeşil-beyazlı oyuncuların gol krallığı yarışında geride kalmasında ise hücumdaki kollektif oyun ve gol dağılımları önemli rol oynadı.

Bursasporlu oyuncular, 42 gole imzasını atarken bu goller 16 farklı oyuncudan geldi. Adana Demirspor da da, 16 farklı oyuncu gol sevinci yaşarken; iki takım, ligde en fazla farklı oyunculardan gol katkısı alan ekipler oldu. Lider Hatayspor'un 38 golünde ise 13 farklı oyuncunun imzası bulunuyor.SELEZNOV VE KUBİLAY'IN PAYI BÜYÜKBursa temsilcisinde santrfor oyuncuları Yevgen Seleznov ve Kubilay Kanatsızkuş ise attığı goller takımın hücum gücünde önemli rol oynadı. Seleznov 8, Kubilay Kanatsızkuş ise 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Orta alan oyuncusu Abdullahi Shehu ise bu sezonun sürpriz golcüsü olurken, 4 golle takımına katkıda bulundu. Abdou Razack Traore, Özer Hurmacı ve Recep Aydın 3'er kez; Ali Akman, Emirhan Aydoğan, Mamadou Diarra ve Selçuk Şahin de ikişer kez gol sevinci yaşadı. Bursaspor'da Anıl Karaer, Burak Altıparmak, Onur Atasayar, Ramazan Keskin ve Tayfur Bingöl ile birlikte takımdan ayrılan Iasmin Latovlevici'nin de bu sezon birer golü bulunuyor.TFF 1'inci Lig'de golleri farklı oyunculardan gelen ekipler şöyle;

Bursaspor (16), Adana Demirspor (16), Hatayspor (13), Fatih Karagümrük (12), Cesar Grup Ümraniyespor (12), Adanaspor (12), Boluspor (12), Ekol Göz Menemenspor (12), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (11), İstanbulspor (11), Altay (11), Osmanlıspor (11), Keçiörengücü (11), Altınordu (10), Akhisarspor (10), Giresunspor (9), Balıkesirspor (8), Eskişehirspor (8).


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti Spor
Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti
Usain Bolt'un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü Spor
Usain Bolt'un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü
Neymar'ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı Spor
Neymar'ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
'Transferle ilgisi yok' diyen Emre Mor'dan kaçtı iddialarına tepki Spor
"Transferle ilgisi yok" diyen Emre Mor'dan kaçtı iddialarına tepki
G.Saray'da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak Spor
G.Saray'da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi Spor
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
F.Bahçe'nin eski yengesi, Siri küfredince neye uğradığını şaşırdı
F.Bahçe'nin eski yengesi, Siri küfredince neye uğradığını şaşırdı
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Martinez'in sevgilisi, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti
Martinez'in sevgilisi, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Fatih Terim'in bugün yapılacak koronavirüs testi negatif çıkarsa, evdeki izolasyonu sona erecek
Fatih Terim'in bugün yapılacak koronavirüs testi negatif çıkarsa, evdeki izolasyonu sona erecek
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya...
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Demet Akalın Levent Yamanel Süleyman Soylu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Nisan İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Bursaspor'dan kollektif hücum - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 11:41:06. #1.14#
title