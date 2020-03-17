Bursaspor'dan 'kadro dışı' açıklaması Bursaspor Kulübü, Anıl Karaer ve Özer Hurmacı ile ilgili çıkan "kadro dışı" iddialarını yalanladı.

Bursaspor Kulübü, Anıl Karaer ve Özer Hurmacı ile ilgili çıkan "kadro dışı" iddialarını yalanladı.



Bursaspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında oyuncularımız Anıl Karaer ve Özer Hurmacı hakkında çıkan haberler asılsız ve amaçlıdır. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz yolda tek vücut olarak mücadelemiz son ana kadar sürecektir." denildi. - BURSA

Kaynak: İHA