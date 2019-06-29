Bursaspor'dan "basketbol yönetim kurulu" açıklaması
Bursaspor Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sezer Sezgin'in sürdüreceği bildirildi.
Bursaspor Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sezer Sezgin'in sürdüreceği bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bursaspor Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Sezer Sezgin devam edecektir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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