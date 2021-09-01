Bursaspor'da yeni transfer Ozan Sol'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
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Bursaspor'da yeni transfer Ozan Sol'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Bursaspor'da yeni transfer Ozan Sol'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, bu sezon başında kadrosuna kattığı Ozan Sol'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, bu sezon başında kadrosuna kattığı Ozan Sol'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, sezon başında transfer ettiği Ozan Sol'la yollarını ayırdı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcu Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmiştir. Sözleşme feshinden doğan ceza bedelini ekip liderimiz Emin Adanur kendi karşılaşmıştır." İfadelerine yer verildi. Ozan Sol, Erzurumspor maçının 89. dakikasında, Eyüpspor müsabakasının ise 34. dakikasında sonradan oyuna girmiş ve toplam 57. dakikada yeşil-beyazlı formayı terletmişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor'da yeni transfer Ozan Sol'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi - Haberler Spor
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