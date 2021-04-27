Bursaspor'da üç futbolcu ile yola devam edilmeyecek
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Bursaspor'da üç futbolcu ile yola devam edilmeyecek

Bursaspor'da üç futbolcu ile yola devam edilmeyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Özer Hurmacı, Cüneyt Köz ve Ataberk Dadakdeniz'le devam etmeyecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Özer Hurmacı, Cüneyt Köz ve Ataberk Dadakdeniz'le devam etmeyecek.

TFF 1. Lig'de gelecek sezonda da mücadele edecek olan Bursaspor'da yol ayrımları olacak. Genç isimleri, birçok takımın transfer listesinde yer alan yeşil-beyazlı kulüpte sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncularla yola devam edilmeyecek. Bu kapsamda Özer Hurmacı ve Ataberk Dadakdeniz'i kadro dışı bırakarak Bursaspor kariyerlerini sonlandıran yeşil-beyazlı yönetim, Cüneyt Köz'e de sözleşme yenileme konusunda herhangi bir teklifte bulunmadı. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli isim, yine de Bursaspor'u yalnız bırakmayarak hem antrenmanları hem de maçları yerinde takip etmeye devam ediyor. Bursaspor'da yeni gelecek olan yönetimin nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor. - BURSA

Bursaspor'da üç futbolcu ile yola devam edilmeyecek
Bursaspor'da üç futbolcu ile yola devam edilmeyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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