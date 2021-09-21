Bursaspor'da takım Özcan Bizati'ye emanet
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'nin getirildiğini açıkladı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'nin getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edilerek, Bizati ve ekibine yeni görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.2000 yılından itibaren antrenörlük yapan Bizati; MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, A Milli Takım, Manisaspor, Pendikspor, Denizlispor, Samsunspor, Trabzonspor, Boluspor, Sivasspor, Bursaspor, Kayserispor takımlarında yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerini üstlendi.
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Spor Haberleri