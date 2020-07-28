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Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış

TFF 1. Lig'in play-off etabında Adana Demirspor'a elenen Bursaspor'da Özer Hurmacı krizinin perde arkası ortaya çıktı. Takım arkadaşlarının ihanetle suçladığı futbolcu için başkan Mesut Mestan, "Yedek kaldığını öğrenince gitmiş, sonra geri dönmüş. İrfan Buz da futbolcular bunu döver diyerek otobüse almadı" dedi.

28.07.2020 08:10 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:39

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında önceki gün Adana Demirspor'a 4-1 yenilerek Süper Lig hayallerine veda eden Bursaspor'da karşılaşma öncesi büyük bir kriz yaşandı. Takım arkadaşları tarafından ihanetle suçlanıp kulüpten ayrıldığı iddia edilen Özer Hurmacı için Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'dan açıklama geldi. Mestan, teknik direktör İrfan Buz'un takım arkadaşları döver diye Özer'i takım otobüsüne almadığını söyledi.

Özer'in eşyalarını ve nargilesini alıp gittiğini dile getiren Mestan, "Kendisine, 'Sakin ol. Bak Selçuk Şahin de 6 haftadır yedek. İrfan Hoca seni ikinci yarıda oyuna alır' dedim. Eşyalarını nargilesini alıp gitmiş. Gece saat 24.00'te dönmüş. Kulüp doktorunu kaldırıp cep telefonundan fotoğraf çekmiş, 02.00'ye kadar diğer oyuncuları uyutmamış. Onlara, 'Ben yıldızım.' vs. laflar edip yatmış. Sabah ise otobüse binmiş. İrfan Hoca da 'Bu, oyuncuları sabaha kadar uyutmamış. Futbolcular bunu otobüste döver, böyle bir sorumluluk alamam' diyerek kafileden ayrılmasını istemiş. Özer bu sezon Adana takımlarıyla 4 maç yaptık, hepsinde de sorunlu" diye konuştu.

ANIL KARAER'İN AÇIKLAMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Türkiye, şaşkınlık yaratan olayı futbolculardan Anıl Karaer'in maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama ile öğrendi. Sorunlarla maça çıktıklarını belirten Anıl, "İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Özer Hurmacı oynamadığı için gece saat 12.30'da kampı terk etti. Onun arkasından 2'ye 3'e kadar bunun tartışmaları oldu. Sabah da özel uçakla buraya geldik. Bunu ihanet olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

KEREM CAN AKYÜZ: SABOTE EDİLDİK

Kerem Can Akyüz de, "8-9 ay para alamayan takımlarda oyuncular antrenmanı boykot eder, biz yapmadık. Çünkü bizim bir davamız vardı. Bir yola çıkılıyorsa, yarı yolda bırakamazsın. Sabote edildik" ifadelerini kullandı. Kerem Can ayrıca dün ayrıldığını açıklarken, "Bu formayı giymekten ve böyle karakterli oyuncular (bir kişi hariç) ile savaşmaktan gurur duydum" dedi.

"HAKLARIMI SAVUNACAĞIM"

Anıl ve Kerem Can'ın sözleri gündeme bomba gibi düşerken, Özer Hurmacı Instagram'dan cevap yazıp, "Allah biliyor gerçeği, kimin egoları, fitneleri, basiretsizliğini. Keşke konuştuğunuz kadar icraat yapsaydınız. Günahınızı benden çıkarın şimdilik. Omuzlarım geniş o yükü de kaldırırım. İsmimi telaffuz edip beni günah keçisi ilan etmeye çalışan herkese karşı hukuki haklarımı savunacağım" sözleriyle tepkilere yanıt verdi.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (4)
GEZGİN: İyi topçu olsa fener bırakır mıydı?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FANATİK FENERBAHCELİ ŞAHİN: Yüce mevlanın adaleti nasıl şampiyon olduğunuzu Allah çok iyi değerlenderiyor onun adaleti şaşmaz kendiniz ve birkaç yandaşınızla şampiyonluğu fenerbahçemden çaldınız
Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
YILMAZ: Bursa spor hak ettiği yerde, TFF 1. ligde kalmaya devam etmiş. Umarım bir daha süper lig yüzü göremezler. Çomarlar
Cevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
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