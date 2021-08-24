Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı

Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı.

Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı. Genç teknik adam, ilk antrenmanına çıkarak, Eyüpspor maçı hazırlıklarının startını verdi. Futbolcular ile Fatih Tekke arasında kısa bir toplantı da gerçekleşti.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke, yeşil beyazlı takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve futbolcularla kısa bir konuşma yaptı. 1 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve düz koşularla devam etti. Dün oynanan Erzurumspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Cüneyt Köz ve Cristobal Jorquera antrenmanı takımdan ayrı düz koşularla tamamladı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı
Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı
Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Çaykur Rizespor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
Çaykur Rizespor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Serdar Ortaç Deniz Akkaya Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Mesut Özil Arda Güler Burak Elmas Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 20:49:32. #1.15#

title