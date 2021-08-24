Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi
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Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi

Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bursaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Aktif futbolculuk yaşantısının sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve İstanbulspor'da görev aldı. Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde İstanbul ekibinde görev alan Tekke'nin, 27. Hafta maçının ardından İstanbulspor ile yolları ayrıldı.


Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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