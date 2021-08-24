Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi

Bursaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bursaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Aktif futbolculuk yaşantısının sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve İstanbulspor'da görev aldı. Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde İstanbul ekibinde görev alan Tekke'nin, 27. Hafta maçının ardından İstanbulspor ile yolları ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural