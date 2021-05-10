Bursaspor'da en çok formayı Burak Altıparmak terletti
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Bursaspor'da en çok formayı Burak Altıparmak terletti

Bursaspor'da en çok formayı Burak Altıparmak terletti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de bu sezonu 46 puanla 10. sırada bitiren Bursaspor'da en çok formayı Burak Altıparmak giydi.

TFF 1. Lig'de bu sezonu 46 puanla 10. sırada bitiren Bursaspor'da en çok formayı Burak Altıparmak giydi. Tecrübeli futbolcu, 32'si lig, 2'si kupa olmak üzere 34 maçta 2 bin 976 dakika sahada kaldı.

TFF 1. Lig'de 34 haftalık süreç tamamlandı. Play-Off barajının dışında kalan Bursaspor ise gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Geride kalan 2020-2021 sezonunda ise yeşil-beyazlı takımda genç futbolcuların yanı sırada Burak Altıparmak ismi ön plana çıktı. Nitekim 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımının en çok formasını terleten isim oldu. 32'si lig, 2'si de kupa olmak üzere 34 resmi maça da ilk 11'de başlayan Burak Altıparmak, 2 bin 976 dakika sahada kalarak, takımının bu kulvardaki en başarılı ismi oldu. Tecrübeli futbolcuyu, 2 bin 824 dakika ile Emirhan Aydoğan, 2 bin 763 dakika ile de Burak Kapacak takip etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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