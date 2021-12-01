Bursaspor'da Burak Altıparmak takıma geri dönüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'da Burak Altıparmak takıma geri dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'da Burak Altıparmak takıma geri dönüyor

Bursaspor'un daha önce karşılıklı olarak sözleşmesini feshetme kararı aldığı Burak Altıparmak'la tekrar görüşülüp takıma dönmesi konusunda anlaşıldı.

Bursaspor'un daha önce karşılıklı olarak sözleşmesini feshetme kararı aldığı Burak Altıparmak'la tekrar görüşülüp takıma dönmesi konusunda anlaşıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da dikkat çeken Burak Altıparmak gelişmesi yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce sözleşmesini feshetme kararı aldığı tecrübeli futbolcuyla tekrar anlaşarak takıma dönmesini sağladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Burak Altıparmak ile Genel Menajerimiz Uygar Külhaşoğlu ile yaptığı toplantılar sonucunda daha önce karşılıklı anlaşılarak fesih kararı alınan Burak Altıparmak'ın takımımıza geri dönmesi kararlaştırılmıştır." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title