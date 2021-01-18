Bursaspor'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor

Mali sorunlar nedeniyle transfer engeline takılan ve kadrosuna henüz takviye gerçekleştiremeyen Bursaspor'da, 8 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Bursaspor, genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile TFF 1. Lig'de mücadelesini sürdürürken, transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremiyor. Mali açıdan da zor günler yaşayan kulüpte, 8 oyuncunun sözleşmesi ise, bu sezonun ardından sona erecek. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Ali Akman, sözleşme uzatmaya sıcak bakmazken; Haziran 2021 itibariyle de serbest kalacak. Genç santrfor için, yurt içi ve yurt dışından birçok kulüp ise devreye girmiş durumda.

RECEP AYDIN'IN ERKEN AYRILIĞI BEKLENİYORSözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek bir diğer oyuncu 30 yaşındaki Recep Aydın ile de, yolların devre arasında ayrılması bekleniyor. Yeşil beyazlılarda; geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen deneyimli isimler Özer Hurmacı, Aykut Akgün, Cüneyt Köz'ün yanı sıra, Onur Atasayar, Ataberk Dadakdeniz ve İsmail Can Çavuşluk gibi genç oyuncular da, sözleşme uzatılmaması halinde serbest kalacak.GENÇLERLE UZUN SOLUKLU SÖZLEŞMELER

Bursaspor'da mevcut kadro içerisinde önemli oyuncuların sözleşmeleri ise, daha önce yapılan anlaşmalarla uzatıldı. Buna göre; genç oyuncular İsmail Çokçalış, Canberk Yurdakul, Eren Güler'in sözleşmesi 2022 yılında, Deniz Aydın, Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör, Tuğbey Akgün, Vefa Temel, Kerem Kök'ün sözleşmesi de 2023 yılında sona erecek. Bursaspor ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncular ise şöyle; Furkan Emre Ünver, Emirhan Aydoğan, Çağatay Yılmaz, Ramazan Keskin, Burak Kapacak, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş ve Kerem Şen.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL